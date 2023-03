Vrienden mogen nu in strijd tegen woningcrisis voor het eerst samen een sociale woning delen

schutter overleden Vrouw doodgescho­ten op straat in Amsterdam, vermoede­lij­ke schutter dood aangetrof­fen

Een vrouw is donderdagochtend neergeschoten in De Wittenstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Ze is kort daarna aan haar verwondingen overleden. De vermoedelijke schutter is overleden aangetroffen in een parkeergarage verderop. Op beide plaatsen delict wordt onderzoek gedaan.