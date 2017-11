Vrienden geschokt na gewelddadige dood Sofie Kerklaan (27)

De 27-jarige Sofie Kerklaan die zondagmorgen zwaar gewond werd gevonden en even later overleed voor haar Amsterdamse appartement blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Vrienden zijn geschokt.

,,Op dit moment schijnen agenten door ons huis te lopen om de boel te onderzoeken. Die gedachte is zo vreemd dat die uit een ander universum lijkt te komen,'' schrijft Michiel Klaassen in een aangrijpende blog. Hij is voormalig huisgenoot en goede vriend van Kerklaan. Samen woonden ze in het huis aan het Djakartaterras totdat hij naar New York vertrok.

Klaassen noemt Kerklaan de ´opperhippie van het huis´. Een appartement in Amsterdam Oost waar ze taarten bakten, thee dronken uit gekleurde mokken en liedjes zongen. ,,Sofie was de gangmaker in het huis met een 'lach die nooit van haar gezicht was af te krijgen'. Geld interesseerde haar niet en ze deed waar ze zin in had,’’ schrijft hij.

Impulsief

Kerklaan stond onder haar vrienden bekend als impulsief. Zo kocht ze in een opwelling een enkeltje naar Mexico om te gaan backpacken. De vriendelijkheid van de bevolking bleef haar bij thuiskomt zo bij dat ze er de middag voor haar dood op Facebook nog een artikel over publiceerde; ‘Wat Mexicanen ons leren over samenzijn.’ Een verhaal over de sterke familiebanden waar op 1 en 2 november in het land groots bij wordt stilgestaan tijdens de Dag van de Doden.

Wat er precies met Kerklaan is gebeurd is vooralsnog een groot raadsel. De vrouw werd rond 02.45 zwaargewond gevonden op de stoep van het Djakartaterras. Ze had meerdere ernstige verwondingen en overleed ter plekke nadat reanimatie niet had mogen baten.