Vrienden Bram (18) en Robbin (19) maken reis van hun leven, tot noodlot toeslaat

De deurbel gaat. Het is vrijdagnacht en twee politieagenten staan voor hun woning in het Veluwse dorp ‘t Harde. De agenten kijken bedrukt en brengen het nieuws waar Thijs van ‘t Hul (48) en zijn vrouw Alinda (50) al uren voor vrezen. De naam van hun zoon Bram staat op de passagierslijst van de Cessna 207 die vrijdag in Peru is neergestort.