'Vriendelijk weer’ maakt plaats voor onstuimige buien

Het wisselvallige herfstweer lijkt tot ver in november aan te houden. De stormparaplu en poncho zullen vaak nodig zijn, denkt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline . De eerste dagen van deze week valt het overigens nog wel mee en is het zelfs bijzonder zacht voor de tijd van het jaar.

Morgen is het nog lang droog met geruime tijd ruimte voor de zon in het midden en zuiden van het land. Meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza noemt het zelfs ‘heel vriendelijke weer’. Vanuit het westen komen er wel dikkere bewolking en regengebieden aan. In de nacht naar dinsdag valt de eerste regen en de dagen erna valt er nog veel meer regen.

Komende week begint het ook steeds harder te waaien. ,,De wind doet er elke dag een schepje bovenop en vooral woensdag en donderdag is er aan de kust kans op zware windstoten”, aldus Van Wezel.

Van koud herfstweer is tot en met woensdag echter geen sprake, want een zuiden- tot zuidwestenwind voert zachte lucht aan. Dinsdag en woensdag wordt het in grote delen van het land 16 tot 19 graden. In het zuiden wordt het misschien zelfs 20 graden. ,,Daarmee is het zeer zacht voor deze fase van oktober. Normaal is het een graad of 14. Donderdag stroomt veel koelere lucht binnen en vanaf dan moeten we het doen met maxima rond 12 graden. Dat scheelt een jas!” zegt Van Wezel.

Normaal herfstweer

De weersverwachting voor het einde van oktober laat heel normaal herfstweer zien. Er trekken regengebieden en buien vanaf de Noordzee en de Atlantische Oceaan over ons land. Het waait daarbij over het algemeen flink door en soms kan het echt onstuimig worden.

De middagtemperatuur blijft uitkomen op een normaal niveau van 10 tot 15 graden. Veel nachten verlopen vrij zacht met minima van 7 tot 12 graden. ,,Maar als het een keer helder is en de wind valt weg dan kan het afkoelen tot rond het vriespunt.

Zacht novemberweer

Begin november verandert er naar verwachting heel weinig. ,,De weermodellen laten wel zien dat het gemiddeld flink warmer is dan het normaal begin november is. De wind waait meestal uit het westen tot zuidwesten en daardoor verlopen de nachten vaak zacht. Overdag ligt de temperatuur rond een normaal niveau van een graad of 10", stelt weerman Van Wezel.

Het blijft wisselvallig en dat levert veel natte dagen of dagdelen op. ,,Maar soms profiteren we van uitlopers van een hogedrukgebied ten zuiden van ons land. Dit levert soms meerdere droge dagen op en dan kan het met wat zon nog heel aangenaam zijn. De temperatuur kan dan hoger uitpakken met waarden rond of boven 15 graden. Tijdens een heldere nacht kan het juist een keer vriezen en is de ruitenkrabber nodig.”

