Vriend van Samantha de Jong veroordeeld voor heling, niet vervolgd voor mishandeling van realityster

Agenten snelden op donderdagochtend 27 januari naar hun woning in Oud-Scheveningen voor een melding van een mishandeling. In het huis vonden zij een gewonde Samantha de Jong, Robbie S. werd even verderop onder invloed in een auto aangetroffen. Buren klaagden al dat er ’s nachts zoveel lawaai uit de woning kwam.