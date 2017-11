Vriend doodgeschoten Bosschenaar: 'Hij wilde einde maken aan ruzie'

Explosies en asbest bij brand in oude kippenschuur in Opheusden

16:44 Bij een huis aan de Lakemondsestraat in Opheusden (Gelderland) is vanmiddag brand uitgebroken in een oude kippenschuur. Er zijn kleine explosies te horen en er is asbest vrijgekomen, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De rook die daarbij vrijkomt, is in de wijde omtrek te zien.