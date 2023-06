Vrees voor leven van vermiste Tiger (20) na huisfeestje bij Hoorn: ‘Hij zag dingen die er niet zijn’

sinds zondag vermistEen Britse jongeman die in ons land op bezoek was bij vrienden is al dagenlang van de aardbodem verdwenen. Het gaat om de 20-jarige Thomas Delafay uit Plymouth, bij zijn vrienden bekend als Tiger. De jongen raakte op een huisfeestje bij Hoorn psychotisch nadat hij te veel drugs had gebruikt, zegt zijn vriend die bij hem was. ,,We maken ons ontzettend veel zorgen.”

De vermissing van Thomas staat bij de politie in Noord-Holland hoog op de agenda. Via de site is zijn signalement en foto verspreid. Er zijn grote zorgen over zijn gezondheid. ,,Hij raakte na een dutje op het feest in een psychose, wat heel eng was om te zien”, zegt zijn vriend. ,,Hij zag dingen die er niet waren en hij begon met spullen te gooien.” Tiger had volgens zijn vriend veel te veel speed gebruikt. ,,Terwijl ik had gevraagd of hij daarmee wilde stoppen, maar hij wilde niet luisteren.”

Omdat zijn vrienden zich geen raad meer met hem wisten, werd besloten om hem naar het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn te brengen. Daar moest hij tot rust komen, was het plan. Maar Tiger bleef een verwarde indruk maken. Na een bezoek aan het toilet wist hij ongezien te ontkomen. ,,We hebben uren in de omgeving naar hem gezocht, maar we hebben hem niet kunnen vinden”, zegt zijn vriend. ,,We zijn toen terug naar het feest gegaan en hebben daar geslapen, in de hoop dat hij zich snel weer zou melden.”

Depressief

Maar de volgende ochtend ontbrak van Tiger nog ieder spoor. ,,We hebben toen meteen de politie gebeld en zijn familie ingelicht.” De jongen heeft geen paspoort, telefoon of contant geld bij zich. Zijn vriend en zus vrezen het ergste, temeer omdat Tiger totaal niet goed in zijn vel zou zitten. Het feestje bij Hoorn moest juist een lichtpuntje worden. ,,Thomas worstelt op mentaal vlak ontzettend met zichzelf. Hij is op het moment depressief en heeft een slechte relatie met een groot deel van zijn familie. Hij is al eens eerder weggelopen van huis, maar kwam daarna altijd weer terug.”

Intussen heeft de zus van Tiger een emotionele oproep op sociale media geplaatst, met foto's van haar vermiste broer: ‘Ik weet dat ik hier geen vrienden uit Nederland heb, maar als mensen dit bericht zouden willen delen, zou dat enorm gewaardeerd worden door mijzelf en mijn familie’, valt te lezen in het massaal gedeelde bericht.

De politie heeft inmiddels een aantal tips binnengekregen die nu worden onderzocht. Extra tips blijven welkom. Zo worden vooral omwonenden rondom het Dijklander Ziekenhuis verzocht zich te melden, het liefst met camerabeelden. Op die manier hoopt de politie de weg die de man na zijn bezoek heeft bewandeld verder te kunnen achterhalen.

De 20-jarige Tiger is een opvallende verschijning, met zijn paarse haar, kort aan de zijkanten en lang bovenop. Hij droeg een zwarte hoodie met witte letters, een zwarte broek en zwarte schoenen. Hij heeft een slank postuur. ,,Naast sommigen op dat feest kent hij verder niemand hier. Hij spreekt ook geen Nederlands. We hopen dat er niks ergs met hem aan de hand is”, besluit zijn vriend.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: