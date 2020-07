Vrees voor chaotische drukte tijdens 'pride' Amsterdam: 'Als het zo moet, ga ik niet open’

Uitbaters van diverse homogelegenheden in de Amsterdamse binnenstad overwegen dit weekend tijdens Pride Amsterdam hun zaken te sluiten. De eigenaren vinden dat de gemeente onvoldoende maatregelen heeft genomen om de verwachte drukte te reguleren. ,,Als er niet snel een beter plan komt, ga ik dat risico écht niet nemen. Dan heb ik het straks gedaan”, zegt een van de uitbaters tegen deze site. Koninklijke Horeca Amsterdam herkent zich totaal niet in de kritieken.

De alternatieve editie van Pride Amsterdam, die zaterdag begon en negen dagen duurt, krijgt dit jaar vanwege het rondwarende coronavirus een andere invulling. Geen roemruchte botenparade met honderdduizenden mensen langs de kant, maar coronaproof activiteiten en een demonstratie om een stevig geluid tegen homo-en transfobie te laten horen.

Chaotische drukte

Wel of geen feestjes: Pride Amsterdam blijft een wereldwijd fenomeen en dat gaat de hoofdstad merken ook, zeggen de eigenaren van homoclubs Eagle Amsterdam, Dirty Dicks, The Cuckoo’s Nest en The Web. ,,Het is naïef om te denken dat er helemaal niemand naar Amsterdam komt”, zegt Arjan Kröner, eigenaar van de laatste twee. ,,De weersverwachtingen zijn goed en veel hotels zitten redelijk vol. Wij houden rekening met een chaotische drukte die met dit plan van de gemeente niet te overzien is.”

Hoe dat plan eruit ziet? ,,Dat is het nu juist, er is géén plan voor ons. Geen beleid”, verzucht Kröner. ,,Het is al bijna weekend, en wij weten nog helemaal niet wat de gemeente van plan is. Hoe staat het met crowd management? Wat gebeurt er met de drukte op straat? Hoe gaat de handhaving daarmee om? Wat wordt er van ons verwacht? Moeten we extra beveiligers inhuren? Er is een totaal gebrek aan informatie. Dat is schrijnend. Na 25 jaar Amsterdam Pride had ik beter van de gemeente verwacht.”

Gesprek

Kröner en enkele andere ondernemers zaten eergisteren om tafel met de GGD en de stadsdeelvoorzitter om te praten over de kwestie, op uitnodiging van de gemeente. Een plan voor het reguleren van de drukte, kwam er niet, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. ,,Kennelijk gingen de ondernemers met andere verwachtingen het gesprek in. Ze hadden een plan verwacht, maar onze insteek was om te praten over de belangen die we hebben bij het volgen van de regels van het RIVM.” Een plan om de drukte te monitoren komt later deze week, stelt de gemeente.

Dat is veel te laat, vinden de uitbaters. ,,Het is ook allemaal lekker vaag weer. ‘Later in de week’. Is dat morgen, of vrijdagavond om twee voor twaalf? Wij krijgen de indruk dat de gemeente totaal niet weet wat er allemaal in de homohoreca gebeurt.” De homoclubs vrezen voor een megaboete als er dit weekend onverhoopt rijvorming ontstaat in hun straat. ,,Wij willen niet opdraaien voor iets waar wij helemaal niks aan kunnen doen. Dan blijf ik liever helemaal dicht.”

Steeds drukker in Amsterdam

De gemeente Amsterdam benadrukt de signalen van de ondernemers serieus te nemen. ,,Ook wij zien dat het de afgelopen weken al wat drukker wordt in het Amsterdamse uitgaansgebied. Ondanks de afwezigheid van grote feesten houden we er rekening mee dat het druk gaat worden in de stad. Daarom zijn er voor verschillende bekende straten al maatregelen genomen, zoals extra beveiligers en verkeersregelaars. Voor de uitbaters die zich zorgen maken komen we nog met een plan.”

Koninklijke Horeca Amsterdam herkent zich totaal niet in de kritiek van de horecaondernemers. ,,De gemeente is al weken bezig met crowd control. Vanmiddag gaan we weer met elkaar in gesprek hierover. Dat de ondernemers niet weten wat ze dit weekend moeten doen, vind ik verbazingwekkend. Iedereen hoort zich aan de coronamaatregelen te houden. Voor eventuele rijen ben je zelf verantwoordelijk. Ten slotte zijn er bij ons nog geen signalen dat er een enorme stroom aan mensen gaat komen, getuige de hoeveelheid hotelovernachtingen.”

Hoe ziet Pride Amsterdam 2020 eruit? Een demonstratie tegen homogeweld op zaterdag 1 augustus, de dag waarop normaal gesproken de populaire botenparade zou zijn, duurt van 10.00 tot 14.00 uur. De organisatie wil zich hiermee uitspreken tegen de geweldsincidenten waar lhbt’ers regelmatig mee te maken hebben. De demonstratie begint op het Museumplein en om 12.00 uur wil de groep naar de Dam lopen. Verder zijn er in de stad op digitale abri’s portretten te zien van personen die een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van de Pride en komen zowel de publieke omroep als de digitale zender OUTtv met programma’s die aandacht vragen voor de acceptatie en gelijkwaardigheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. OUTtv is tijdens de Pride gratis toegankelijk bij alle telecomproviders. Ook is er een openluchtexpositie op de Dam en heeft de zogeheten Pride Walk, een wandelroute door de stad, een andere invulling gekregen. Bezoekers kunnen tot en met zondag de slotdag op 2 augustus zelfstandig vanaf het Homomonument bij de Westerkerk 5 kilometer wandelen langs allerlei voor de lhbt-gemeenschap markante plekken. ,,Zichtbaarheid van de seksuele- en genderdiversiteit is erg belangrijk voor de emancipatie van onze community”, zei directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam eerder. ,,We kunnen het ons daarom niet veroorloven om een jaar over te slaan.”

