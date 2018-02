Vrachtwagenchauffeur spot wolf bij Almelo: 'Hij liep op een meter afstand'

UpdateDe verbazing is nog steeds groot bij vrachtwagenchauffeur Hans de Ruiter. Toen hij vanochtend pauze hield op een parkeerplaats tussen Almelo en Coevorden kwam er ineens een wolf langslopen. ,,Ik ben uitgestapt om hem van de weg te jagen, maar het beest trok zich niets van me aan."

In eerste instantie dacht de 56-jarige chauffeur uit ’s-Gravendeel dat er een loslopende herdershond rond zijn vrachtwagen dwaalde. Toen hij beter keek, drong het tot hem door dat het waarschijnlijk een wolf was. ,,Ik wist niet wat ik zag. Ik heb meteen foto's gemaakt", vertelt De Ruiter enthousiast. Die foto's stuurde hij naar Wolven In Nederland - een samenwerkingsverband tussen onder meer natuurorganisaties Natuurmonumenten, IVN en de Zoogdiervereniging. Experts bevestigden dat het inderdaad om een wolf gaat.

Grote tanden

Volledig scherm © Wolven In Nederland Het dier liep richting de provinciale weg. De chauffeur twijfelde geen moment en besloot uit te stappen om de wolf terug de weilanden in te jagen. ,,Ik dacht: als hij richting de weg gaat, rijden ze hem meteen dood. Dat wilde ik voorkomen." De Ruiter liep op het beest af en probeerde hem de andere kant op te jagen door te klappen en te roepen. Opvallend genoeg trok het dier zich er weinig van aan. ,,De wolf liep gewoon langs me heen en verdween de natuur in. Hij was echt heel kalm. Ondanks zijn grote tanden was ik totaal niet bang dat hij me iets zou aandoen." De rustige houding van het beest past goed bij wolvengedrag, vertelden de experts aan de vrachtwagenchauffeur. ,,Als een wolf zich niet bedreigd voelt, valt hij nooit zomaar aan", legt De Ruiter uit.



Enkele minuten later kwam de wolf nog even terug. Samen met een andere bestuurder die de parkeerplaats was opgereden, joeg De Ruiter het dier opnieuw terug richting de weilanden. ,,Die man dacht in eerste instantie dat het een vos was, maar daarvoor was hij veel te groot", herinnert De Ruiter zich. ,,Het was echt heel bijzonder om mee te maken."

Waar de wolf precies te spotten is, heeft De Ruiter op advies van Wolven In Nederland besloten niet te vertellen. Dit om te voorkomen dat de rust van de wolf wordt verstoord.

Niet de eerste

Het is niet de eerste wolf die dit jaar is gevonden. Rond de jaarwisseling liep een Duitse wolvin die een zender bij zich droeg de grens over. Op kaarten was te zien hoe het dier binnen enkele dagen via Twente en de Achterhoek richting het zuiden trok.

Hoewel er in de afgelopen jaren vaker wolven zijn gezien, is er volgens Wolven In Nederland nog geen sprake van een permanente vestiging van het dier in ons land.