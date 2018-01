Vrachtwagenchauffeur doet emotionele oproep na ongeval: 'Oordeel niet direct'

Spang reed op de rechter rijstrook in de richting van Utrecht op het moment dat het maandagmiddag gruwelijk misging. ,,Het was al redelijk druk met verkeer en in een fractie van een seconde sloeg het noodlot toe op de linker rijstrook.'' Een auto met een gezin klapte op een andere auto. Auto's die in de buurt reden weken uit en klapten vervolgens op elkaar, met een flinke chaos op de weg tot gevolg.



De auto van het gezin schoot tollend voor de truck van Spang. In een poging de auto te ontwijken, stuurde hij zijn wagen de vluchtstrook op. Een andere auto, die óók uitweek, kwam zo in de tussentijd tussen zijn vrachtwagen en de vangrail tetrecht. ,,Ik remde uit alle macht en probeerde zo een tweede aanrijding te voorkomen, maar door het gewicht van de truck lukte dit niet. Ik slipte en knalde met een enorme klap achterop de auto van het gezin.''



De ravage was groot en zijn ergste nachtmerrie was werkelijkheid geworden. Hij zag en hoorde kinderen in de zwaar gehavende auto zitten. Huilend, gillend en vol angst. Hun bebloede ouders zaten vast in de auto. ,,Een verschrikkelijke ervaring. Ik dacht dat de aarde onder mijn voeten wegzakte.'' Toch reageerde Spang direct. Hij belde het alarmnummer en wist de kinderen samen met andere betrokkenen uit de auto te bevrijden. Totdat de hulpdiensten arriveerden verleende hij eerste hulp.