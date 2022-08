Vrachtwagen rijdt in op buurtfeest Zuidzijde: zes doden, onder gewonden twee kinderen (5 en 9)

Update / met videoBij het ongeval met een vrachtwagen in het kleine buurtschap Zuidzijde in de Hoeksche Waard zijn zes doden en zeven gewonden gevallen, meldt de politie. Onder de gewonden zijn twee kinderen van 5 en 9 jaar oud. De vrachtwagen van het Spaanse bedrijf El Mosca reed zaterdagavond in op een drukke buurtbarbecue. Drie dodelijke slachtoffers komen uit één familie .

De 46-jarige Spaanse chauffeur van de vrachtwagen had niet gedronken. Hij is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en blijft ook nog even vastzitten, zo werd zondagmiddag bekend. ,,Er is tijd nodig voor het onderzoek", laat de politie weten.

Kritieke toestand

Een van de zeven mensen in het ziekenhuis, ligt nog in kritieke toestand, aldus een woordvoerder. Onder de zeven gewonden zijn twee kinderen, van 9 en 5 jaar oud.

De zes dodelijke slachtoffers zijn een 50-jarige man uit Nieuw-Beijerland, een 32-jarige vrouw uit Oud-Beijerland, een 75-jarige vrouw uit Nieuw-Beijerland, een 41-jarige man uit Goudswaard, een 28-jarige vrouw uit Goudswaard en een 62-jarige man uit Nieuw-Beijerland.

De politie heeft gesproken met de chauffeur van het witte busje dat - volgens ooggetuigen - ‘iets’ met het ongeval te maken zou hebben. ,,Maar dat busje is niet de oorzaak van het ongeval,” aldus de woordvoerder. In Spaanse media liet het bedrijf van de vrachtwagen weten dat hun chauffeur moest uitwijken voor een busje. ,,Het enige wat we nu weten is dat de vrachtwagen tot stilstand kwam bij een splitsing en daarna door onbekende oorzaak van het talud afreed. We onderzoeken nu alle mogelijkheden, technische storingen, noem maar op,” aldus Mirjam Boers van politie Rotterdam.

De vrachtwagenchauffeur reed de dijk af in het buurtschap in de polder tussen Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland. Hij schepte de bewoners die hun jaarlijkse barbecuefeest hadden. Het zou extra druk zijn geweest vanwege het afscheid van de voorzitter van ijsclub De Kom, met tientallen bezoekers. De chauffeur zou hebben stilgestaan en opeens gas hebben gegeven.

Tot diep in de nacht bezig

Tot diep in de nacht was de politie druk met het bergen van de overleden slachtoffers. Hiervoor werd de oplegger weggetakeld. Bij het ongeluk raakten ook meerdere mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal ging met eigen vervoer.

Aangeslagen omwonenden brengen de ochtend na het truckdrama in Nieuw-Beijerland een bezoek aan de plek des onheils.

Op de plek van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar, met onder meer omver gereden picknicktafels, borden, eten en de barbecue.

Omgevallen tafels en stoelen herinneren aan het drama.

De locoburgemeester van gemeente Hoeksche Waard, Paul Boogaard was aanwezig bij de plek van het drama en heeft gesproken met hulpverleners. ,,Hij woont in Nieuw-Beijerland”, zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Hij kwam tegelijk met de hulpdiensten aan.” De burgemeester van de gemeente zat dit weekend in Friesland, maar is gisteravond nog teruggereden vanwege het drama.

Medeleven

,,Het is een afschuwelijk ongeluk in kleine hechte gemeenschap. Het is afschuwelijk dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen,’’ zegt burgemeester Charlie Aptroot die na aankomst gelijk de bewoners opzocht. ,,Echt heel erg wat er gebeurd is. De mensen zijn verslagen en emotioneel. Ze hebben grote zorgen. Weten niet hoe het gaat met familie of buren. Wij zijn de komende dagen als gemeente beschikbaar om de bewoners te helpen als ze hulp nodig hebben.’’

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius spreekt op twitter ook haar medeleven uit. ‘Verschrikkelijk nieuws over het incident in Nieuw-Beijerland. Ik leef mee met de nabestaanden, slachtoffers en alle aanwezigen. Wens hen veel sterkte. Ook veel sterkte voor de betrokken hulp- en dienstverleners ter plaatse’.

De vrachtwagen is van de dijk gereden.

De hulpverleners zijn ter plaatse.

