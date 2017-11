Vrachtvliegtuig raakt van startbaan in Maastricht

Op Maastricht Aachen Airport is zaterdagavond een vrachtvliegtuig van de startbaan geschoten. Het toestel is een Boeing 747 van Saudi Cargo. Het vliegtuig zou vetrekken naar de Saudische stad Jeddah, maar belande om nog onbekende reden in het gras.