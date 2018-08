Vrachtschip weggesleept van Waal, oorzaak lekkage onduidelijk

Dronken piloot op Schiphol betrapt

16:05 Een 46-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij heeft zondagochtend op Schiphol een proces-verbaal gekregen, omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Grondpersoneel had gezien dat de man mogelijk onder invloed was en trok erover aan de bel, meldt de politie.