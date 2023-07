Vrachtschip met 3000 auto's in brand bij Ameland: bemanningslid omgekomen en meerdere gewonden

Een deel van de bemanningsleden is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de Kustwacht van boord gehaald.

Complete evacuatie

Het Panamese schip, de Fremantle Highway dat op ruim dertig kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het vervoert een kleine 3000 auto’s, waaronder een aantal elektrische wagens. ,,Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto”, vertelde een woordvoerster van de Kustwacht rond 04.30 uur.