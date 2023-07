Vrachtschip Fremantle blijft op z'n plek: rook en windrichting staan sleepoperatie in de weg

Dat meldt Rijkswaterstaat. ‘Tijdens de sleepoperatie trekt de rook over de sleepboot heen. Mocht de berger nu dus starten met verslepen dan is dat niet zonder risico’s en de veiligheid en de gezondheid van de bemanning staat altijd voorop.’ De komende dagen blijft de wind uit het zuidwesten komen; de start van het slepen laat dus mogelijk nog enkele dagen op zich wachten. Tot die tijd blijft het schip waar het is.

De conditie van het schip wordt constant gemonitord door diverse deskundigen van de bergers, zoals scheepsbouwkundigen, experts op het gebied van gevaarlijke stoffen, brandbestrijders en nautische specialisten. Dit doen zij in samenwerking met experts van Rijkswaterstaat en de Kustwacht.

Dat schreef ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. „Er worden geen directe gevolgen voor de Waddeneilanden, haar bewoners en de natuur verwacht.”

Net zoals Rijkswaterstaat eerder zaterdag meldde, schrijft Harbers dat de rookontwikkeling en de weersverwachting het tijdstip van het verslepen bepalen. „Aannemelijk is dat er dit weekend wordt begonnen met het verslepen”, stelt Harbers in zijn brief.

Waddenvereniging tevreden

De Waddenvereniging is tevreden over het plan van aanpak voor het verslepen van het brandende vrachtschip. Ellen Kuipers van de natuurbeschermings- en milieuorganisatie is van mening dat de betrokken partijen ,waaronder Rijkswaterstaat, ‘zeer zorgvuldig’ te werk gaan.

Het vrachtschip ten noorden van Terschelling zal zodra het kan naar het oosten richting Schiermonnikoog worden verplaatst. Kuipers, die vrijdagavond op de hoogte is gebracht over de plannen, kan zich daarin vinden. Ze laat weten dat er meer wind aankomt en dat de beoogde ankerlocatie ‘wat luwer’ is. Ook is daar minder scheepverkeer. Volgens Kuipers zijn dat allemaal plausibele argumenten om het schip daarheen te verplaatsen.

Maar het belangrijkste volgens Kuipers is dat uit onderzoek is gebleken dat de romp van het schip onbeschadigd is en dat het schip niet meer overhelt. Voor de Waddenvereniging is dat geruststellend, aldus de projectleider incidentenbestrijding.

Op dinsdag 25 juli, kort voor middernacht, ontving het Kustwachtcentrum een melding over brand aan boord van het vaartuig Fremantle Highway. Dat voer op dat moment 27 kilometer ten noorden van Ameland. De 23 bemanningsleden zijn geëvacueerd, één persoon overleed.. De oorzaak van de brand is nog onbekend.