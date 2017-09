Vorige ramp zit Nederlandse hulp na Irma dwars

Tekenend lijkt ook dat de gevolmachtigd minister van Sint-Maarten, immers de hoogste vertegenwoordiger van het land die nota bene in Den Haag is, níet bij de crisisberaden betrokken is. ,,We vergaderen over de Néderlandse hulp,’’ verklaarde Rutte gisteren summier. De minister wordt weliswaar op de hoogte gehouden, maar aanschuiven is kennelijk een brug te ver.



Het verklaart nog altijd niet waarom twee hulpvliegtuigen donderdag met vertraging uit Eindhoven vertrokken. Rutte wees echter alle kritiek gisteren van de hand. ,,Ik geef daar geen oordeel over. Iedereen doet al het mogelijke of zelfs onmogelijke. Het is ook niet zonder risico, want we opereren in de context van de zwaarste storm die ooit over het eiland is getrokken.’’



Met de moeizame afwikkeling van orkaan Luis in het achterhoofd, omzeilt Rutte dus ook vragen over wederopbouw. ,,Dat is nu écht nog niet aan de orde,’’ zegt hij kortaf. Noodhulp regelen, is al politiek gevoelig genoeg.