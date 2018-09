Voorzitter Studentenvakbond stapt op na conflict: ‘Ze hebben me eruit gewerkt’

Bovendien zitten Hulzebos en het LSVb-bestuur nog in een bemiddelingstraject. Mediation, noemt Van Breugel dat. Volgens Hulzebos is het ‘een onderhandeling over de praktische afwikkeling’. De eerste afspraak was afgelopen donderdag, morgen volgt de tweede. ,,Daarin zouden we ook afspreken hoe we dit naar buiten toe zouden communiceren”, zegt Van Breugel. Hulzebos zegt dat ze het ook over haar financiële compensatie wil hebben.



Hulzebos kondigt aan zich op een andere manier in te blijven zetten voor de belangen van studenten. ,,Ik zit al in allemaal actiegroepen. In Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen en Maastricht zijn studenten al heel actief. En aan de LSVb hebben ze niks.”



De LSVb krijgt ieder jaar een nieuw bestuur. De voorzitters waren de afgelopen vier jaar altijd studenten van de Universiteit van Amsterdam. Hulzebos nam het stokje over van Tariq Sewbaransingh. In het interview met deze krant stelde Hulzebos dat ze op de UvA al actief was bij de facultaire raad. ,,En bij actiegroepen Humanities Rally en New University, dat speelde misschien mee.”