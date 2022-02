Voorzitter politiebond ACP legt werk neer na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Het gaat om enkele meldingen die de afgelopen weken zijn binnengekomen, aldus de bond, die een extern onderzoeksbureau heeft gevraagd om de zaak verder te onderzoeken. In de tussentijd heeft het bestuur Van de Kamp verzocht zijn taken neer te leggen, ‘om zo de ruimte te bieden het onderzoek uit te laten voeren en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden’.

Cao

Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de ACP. In die functie is hij onder meer actief als woordvoerder van de ACP en overlegt hij met de overheid over de politie-cao. De bond bestaat sinds 1981 en is de grootste politievakbond van Nederland, met ongeveer 24.000 leden, zo staat er op de website.