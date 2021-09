Voorzitter (73) zelfdodingsclub opgepakt en woning doorzocht na recente zelfdodingen

Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De 73-jarige Apeldoorner is vanochtend aangehouden, waarbij ook zijn huis is doorzocht. De aanleiding is een aantal recente zelfdodingen.

Van Wijk wordt ook verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, die als oogmerk heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding. Volgens het Openbaar Ministerie is daarvan sprake als twee of meer personen zich gestructureerd en langere tijd zich met het misdrijf bezig houden. CLW strijdt sinds 2013 voor het recht op zelfdoding.

De voorzitter is aangehouden naar aanleiding van ‘een aantal recente gevallen van zelfdoding’, aldus OM-woordvoerder Annette Toonen. Op vragen over het aantal zelfdodingen en waar en wanneer deze waren gaat het OM niet in.

Zelfmoordpoeder

CLW is teleurgesteld over de aanhouding, laat Van Wijk's advocaat Tim Vis weten. ,,Bovendien neemt Jos apert afstand van het idee dat sprake zou zijn van een ‘criminele organisatie’. De CLW handelt binnen de kaders van de wet, beijvert zich juist om de wettelijke mogelijkheden te verruimen en is daarover - ook naar het OM - transparant. Het doet Jos veel pijn dat hiermee 27.500 leden van CLW worden gecriminaliseerd.”

Justitie heeft CLW al langere tijd op de korrel. Zo wordt eraan getwijfeld of de belangenvereniging voor hulp bij zelfdoding binnen de marges van de wet werkt. Meest recente voorbeeld is afgelopen zomer in Eindhoven. Rondom huisbijeenkomsten van CLW zouden afspraken zijn gemaakt over zelfmoordpoeder.

Zes personen

Daarvoor werd Alex S. (28) in juli opgepakt, omdat hij in zelfmoordpoeder zou handelen. Volgens het OM heeft hij het middel aan honderden mensen verkocht en gebruikten zeker zes personen het om daadwerkelijk een einde aan hun leven te maken. Naar aanleiding hiervan is CLW gestopt met het houden van huisbijeenkomsten, meldde Van Wijk vorige maand.

Hij benadrukte dat er tijdens de bijeenkomsten niet gesproken werd over de aan- en verkoop van zelfmoordpoeder. Het verstrekken van zo'n middel is ‘hulp bij zelfdoding’ en bij wet verboden. Van Wijk zei tegen het Brabants Dagblad: ,,We kunnen niet zeggen dat het in het verlengde van de bijeenkomst niet gebeurt. Dat iemand zegt: ‘Ik heb besteld en nog wel wat over.’ Of dat er wordt gesproken over samen bestellen.”

Verspreiden dodelijk poeder

Ook in 2018 lag CLW onder het vergrootglas van justitie. Destijds had de corporatie het plan om het zelfmoordpoeder - een poeder waarmee mensen waardig zouden kunnen sterven en waarvan de samenstelling altijd geheim is gehouden - te verspreiden onder leden. Dat moest via speciale inkoopgroepen gebeuren, zodat de corporatie zelf niet strafbaar zou handelen. Nadat justitie desondanks maatregelen aankondigde, zag Van Wijk af van het plan om het mysterieuze zelfdodingsmiddel te verstrekken.

