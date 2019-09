Voormalig criminelen belonen voor informatie, hoever gaat het OM?

Gepantserde voertuigen die op hoge snelheid over de snelweg sjezen. Mannen van de marechaussee op de straathoek, met een automatisch vuurwapen in de hand. Helikopters in de lucht. Als Nabil B. (32) voor een zitting in zijn strafzaak naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gaat, heeft dat flink wat voeten in de aarde. Nog voor deze kroongetuige in de pantserwagen is gestapt die hem van de gevangenis naar de rechtbank zal brengen, is hij al uren in de weer geweest. Nabil betreedt de rechtbank niet voordat hij volledig onherkenbaar is gemaakt: hij wordt geschminkt, draagt een vermomming en zit achter geblindeerd glas. Allemaal in het kader van de veiligheid, want Nabil - die getuigt tegen kopstukken van de mocromaffia - is zijn leven immers niet zeker.



In 2018 werd zijn onschuldige broer Reduan vermoord. Dat gebeurde nog geen week nadat bekend werd dat Nabil B. was overgelopen naar justitie. Tot op de dag van vandaag wordt ook de familie van Nabil intensief beveiligd. Ook hun levens zijn ingrijpend veranderd. De kosten voor deze beveiligingsoperatie lopen in de miljoenen.