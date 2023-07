Voorlopig geen treinen in Noord-Nederland, wel rond Amsterdam en Utrecht voor gestrande reizigers

De schimmige adoptie­prak­tij­ken van de ‘vrome non’: ‘Mijn moeder geloofde niet dat ik dood was’

Een onthullend artikel over ‘non’ Truus Kuijpers, die er in Chili schimmige adoptiepraktijken op nahield, deed eind vorig jaar veel stof opwaaien. Deze site dook na alle commotie dieper in het leven van de non die eigenlijk geen non was. Dit is haar bijzondere levensverhaal. ,,Het is niet strafbaar jezelf te poneren als non of zuster, maar het is wel misleiding en bedrog’’.