Voorlopig geen stabiel zomerweer in Nederland

Het hogedrukgebied bij de Azoren is een belangrijke speler in het weerbeeld van de komende weken, schrijft meteoroloog Wilfred Janssen. ‘De precieze ligging van dit hogedrukgebied is allesbepalend en kan zowel sterk in ons voordeel als nadeel werken.’

De verwachting is dat het hogedrukgebied de komende weken rondom de Azoren blijft met af en toe een uitstapje richting het noorden. ‘Over het algemeen hebben lagedrukgebieden de komende weken vrij spel in delen van (Noord)west-Europa, ook in onze omgeving.’ De combinatie van de twee zorgt voor een wisselvallig weerbeeld.

‘Ons land ligt op de grens tussen enerzijds koel zomerweer in het noorden en anderzijds warm zomerweer verder naar het zuiden’, licht de weerman toe. ‘Omdat we op de grens liggen, hebben we regelmatig met bewolking en regen te maken, maar soms weet warme lucht ons land ook te bereiken.’

Neerslag

Concreet betekent dit dat deze week de gemiddelde temperaturen rond of iets onder normaal liggen. Volgende week en de laatste week van juli ziet er, volgens de recentste voorspellingen, hetzelfde uit.

De invloeden van het Azorenhoog zorgen er wel voor dat er minder neerslag verwacht wordt dan normaal in deze periode van het jaar. In de eerste weken van augustus zal er weer meer neerslag vallen, voorspelt Weerplaza. ‘Of dit komt door zware buien of langdurige neerslag is momenteel niet te zeggen.’

Voorlopig liggen er dus nog geen warme, zonnige zomerweken in het verschiet in Nederland, zoals we die de laatste jaren wel gezien hebben.

