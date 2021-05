Voordringers halen zonder problemen coronaprik, controle zo lek als een mandje

Eigenaren van doodgescho­ten hond zijn aangesla­gen: ‘Ineens is het stil in huis’

17 mei De politie heeft vanochtend een hond doodgeschoten in 's-Heerenberg. Het dier zou een kleinere hond hebben gegrepen. Toen de politie ter plaatse kwam, schoot een agent de hond neer nadat deze hem en een collega wilde aanvallen. ,,Hij was nooit agressief. En nu is hij dood.”