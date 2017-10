Voorburgs bruidspaar stierf op huwelijksreis niet door misdrijf

Volgens het OM is het opvallend dat twee gezonde jonge mensen zo snel achter elkaar overlijden. Uit de sectie kwamen wel aanwijzingen voor een ernstige darminfectie. ,,De dood kan zijn veroorzaakt door een bacterie. Ook de eerder gesuggereerde visinfectie is een mogelijkheid. Welke bacterie het exact is geweest, is niet volledig vast te stellen.’’



De twee sloegen alarm toen de vrouw zich niet goed voelde. Ze vertelde de arts dat ze al de hele nacht ziek was. In de artsenruimte van het resort waar zij verbleven verslechterde haar toestand snel. Het stel werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg overleed de vrouw.



Aangekomen in het ziekenhuis verslechterde ook de medische situatie van de man (31). Behandeling mocht niet baten en hij is korte tijd erna ook overleden.