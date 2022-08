Voor viervoudige moord tot levenslang veroordeelde Camil A. in gevangenis overleden

Veel Randstede­lin­gen trekken naar Nijkerk: ‘Ja hoor, je kunt hier op zondag prima je auto wassen’

Amsterdam, Rotterdam of Utrecht? Nee. Nijkerk, daar moet je zijn. De Gelderse gemeente blijkt hét toevluchtsoord voor mensen uit de Randstad, concludeerde het Centraal Bureau voor Statistiek deze week. Waarom? ,,Als je hier je portemonnee vergeet, kun je een dag later komen betalen. Probeer dat maar eens in Amsterdam.”

13 augustus