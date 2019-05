Voor miljoenen moslims betekent ramadan ook: tijd voor nieuwe soaps!

Het is elk jaar vaste prik: als de ramadan begint, starten de grote Arabische zenders met speciale, razend populaire ramadansoaps. Daar wordt ook in Nederland reikhalzend naar uitgekeken. ,,Mijn zussen en moeder kunnen niet wachten.’’

Natuurlijk is de ramadan een periode voor rust, bezinning en familiebezoek. Maar de islamitische vastenmaand is ook vier weken lang primetime voor Arabische tv-zenders. Elke avond nestelt een miljoenenpubliek zich voor de tv of de laptop om de beste acteurs in de beste scripts in de beste en duurste nieuwe soaps te zien. Want ramadan is ook entertainment én big business.

Het is al jarenlang een traditie in landen als Egypte, Marokko, Tunesië en Libanon. Op de eerste dag van de ramadan beginnen de nieuwe seizoenen van series die precies zijn geschreven op de duur van de vastenmaand: ze duren vier weken. Daarna moeten de fans weer een jaar wachten.

Quote Eerst Awled Moufida kijken en daarna doorzappen Walid Benmbarek, Nederlandse acteur

,,In de ramadan wordt de hele programmering op z’n kop gegooid: geen felle talkshows en ook de gewone series stoppen. Alsof in Nederland Goede Tijden, Slechte Tijden een maand zou stilliggen en er een tijdelijke soap voor in de plaats zou komen’’, zegt Walid Benmbarek. De Nederlandse acteur met Tunesische en Marokkaanse roots speelde zelf in GTST en Onderweg naar Morgen. ,,Tijdens de ramadan kom je vaak na zonsondergang met de hele familie bij elkaar om te eten. En dan kun je daarna met z’n allen nog een soap kijken, de uitzendtijden worden daarop aangepast. Mijn moeder en zussen wachten al met smart op het tweede seizoen van Awled Moufida, een Tunesische serie. En daarna gaan ze zappen om te kijken welke series er nog meer leuk zijn.’’

De keus is enorm. Naast Awled Moufida (over moeder Moufida die veel te stellen heeft met haar drie zoons) is er Al Kateb (over een schrijver van misdaadboeken wiens leven op zijn eigen scenario’s begint te lijken) en het derde seizoen van Al Hayba (over de ruzies tussen twee familieclans aan de Libanees-Syrische grens). Vorig jaar was er ook Black Crows: een Saoedische serie over de terroristische groepering IS.

Netflix doet nu ook mee

,,Die laatste was behoorlijk gruwelijk, niet fijn om direct na het eten met je familie te kijken’’, zegt de Nederlandse filmmaker Rami el Harayri. Hij heeft er een traditie van gemaakt om tijdens de ramadan minimaal één Arabische serie te kijken. ,,Meestal samen met mijn moeder. Het is relaxed en gezellig, leid je af van het vasten.’’

Waar de Nederlandse kijkers een paar jaar geleden vooral waren aangewezen op de schotelantenne om de Arabische zenders te ontvangen, voldoet nu vaak een laptop (veel afleveringen staan al snel op YouTube) of een Netflixabonnement. De streaminggigant doet dit jaar voor het eerst mee: elke dag komt er een nieuwe aflevering van de serie Al Kateb online.

De enorme populariteit van de dramaseries zorgt ook voor een andere ontwikkeling: politieke invloed. Zo beschreef The New York Times recent hoe de Egyptische president Al-Sisi steeds meer greep probeert te krijgen op de inhoud van de soaps: de verhaallijnen moeten worden goedgekeurd door een aan het leger gelieerde productiemaatschappij. Wie zich niet aan de regels houdt, en bijvoorbeeld niet lovend is over leger of politie, komt niet op tv, zo stellen filmmakers.

De ramadan begint maandag en duurt waarschijnlijk, afhankelijk van het verschijnen van de nieuwe maan, tot 4 juni.

Volledig scherm Ramadansoap Awled Moufida © RV

Volledig scherm Beeld uit de serie Al Kateb © RV