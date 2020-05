Voor het eerst in lange tijd geen afname coronapatiënten op intensive care

ik heb geleefd Henk (73) heeft longkanker: ‘Ik wilde niet weer ziek worden van een nieuwe chemokuur’

9:38 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Henk van Lee (73) zou straks in de hemel graag eens met Elvis Presley een pintje drinken. Of met Jim Reeves. Gewoon op z’n Brabants ouwehoeren over hoe die sterren nou begonnen zijn. En, in het geval van Elvis, waar het misging.