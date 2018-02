Voor het eerst deze winter strenge vorst

De eerste strenge vorst van deze winter is gemeten op vliegveld Eindhoven. Daar constateerde Weerplaza een temperatuur van -10,1 graden. Bij temperaturen beneden -10 graden is er sprake van strenge vorst.

Elders in het land raakte de temperatuur ook deze grens aan. In Leeuwarden, Enschede en bij meetpunt Arcen in Noord-Limburg kwam de temperatuur tussen -9 en -10 graden uit. De aanduiding 'strenge vorst' moeten we zien als een winterse variant op tropische warmte, zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza. ,,-10 is altijd een bijzondere grens'', aldus Severin. Een eerste moment van strenge vorst zo laat in het meteorologische winterseizoen kwam voor het laatst in 2005 voor.



Periodes van strenge vorst worden zo laat in het winterseizoen steeds zeldzamer door het opwarmende klimaat. Severin verwacht dat het de komende nachten opnieuw zal afkoelen tot dicht bij de -10 graden.



Gevoelstemperaturen

Bij deze vorst is in combinatie met een zeer koude oostenwind sprake van zeer lage gevoelstemperaturen. Die zorgt vanmiddag voor gevoelstemperaturen van -5 graden, terwijl het kwik rond de 0 tot -2 graden ligt. Weerplaza en het KNMI waarschuwen voor de zeer lage gevoelstemperatuur, want die lag afgelopen nacht en ochtend in de buurt van de -15 graden. In de middag stijgt de zogenoemde wind chill naar tussen de -5 en-10 graden.



De weersorganisatie waarschuwt specifiek voor koudeletsel zoals huidbeschadiging bij een gevoelstemperatuur onder -10°C. Dit geldt slechts voor onbeschermde huid. Indien de gevoelstemperatuur onder de -15 graden komt, kan koudeletsel binnen een uur optreden. Onder de -20 is daar slechts een half uur voor nodig.

Schaatsen?

Schaatsfans kunnen echter niet zonder na te denken het ijs opgaan. Of het ijs dik genoeg is, verschilt per locatie. Severin adviseert voorzichtig te zijn. ,,Door het ijs zakken is natuurlijk al gevaarlijk, maar daarna enige tijd drijfnat rond lopen in combinatie met de lage gevoelstemperaturen maakt het risico extra groot.''



Morgen daalt de temperatuur naar -3 tot -5 graden. De vorst houdt in ieder geval tot en met vrijdag aan.