Voor de lol ontworpen ‘lockdown-spel’ blijkt internethit

Woede om asielzoe­ker (16) die man ziekenhuis in slaat: ‘Rotzakken verpesten het voor de rest’

20 oktober Een 16-jarige inbreker die maandagochtend in het Brabantse Overloon een 76-jarige man het ziekenhuis in sloeg, is een asielzoeker van Marokkaanse afkomst. Dat meldt burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer. Hij is de criminaliteit van 'die rotzakken’ uit veilige landen ‘spuugzat'.