Voor China is het zuur dat wij in het Westen onvoorzichtiger zijn

Mei 2020 zal de wereldgeschiedenis in gaan als de maand waarin de meeste samenlevingen schoorvoetend de draad weer oppakken. Na de mei-vakantie gaan de basisschooldeuren in Nederland, Frankrijk en Zwitserland weer open. In Parijs mag je je voor het eerst op straat begeven zonder briefje dat verantwoordt waarom je daar bent. Zelfs Italië gaf gisteren aan de deuren weer op een kier te gaan zetten begin mei.



Puur volgens de regels gaan we te snel. Nog maar kort geleden maakte de voorzitter van de Europese Commissie bekend dat er pas sprake kon zijn van een versoepeling van maatregelen als er aan drie voorwaarden was voldaan. 1. Het virus moet op zijn retour zijn. 2. De zorg moet weer op adem zijn. 3. De technologie moet op orde zijn om mensen te testen en traceren, zodat ze zichzelf bij ziekte kunnen isoleren. Aan de laatste twee voorwaarden is in nog bijna geen enkel land voldaan. Waarom we dan toch van het slot gaan? Omdat er meer is dan het virus alleen.



Omdat ook de economie belangrijk is voor ons welzijn. Economie is in dit geval niet alleen het houden van een baan of realiseren van omzet. Economie is het hele publieke leven zoals uitgaan, reizen, sporten, kopen, verkopen, overnachten, noem maar op. Het is opvallend hoeveel meer economie is dan alleen inkomen vergaren en eten kopen. Die twee dingen doen de meesten van ons namelijk nog steeds. Maar ondanks dat laten de cijfers zien dat onze economie voor onze ogen een krimp van jewelste doormaakt. Dat geeft aan dat ons ‘normale economische leven’ waarin de welvaart groeit en bloeit voor een groot deel voortkomt uit alle ‘geroezemoes’ daaromheen.