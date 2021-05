Voor aanslag ondergedoken topviroloog haalt uit naar Willem Engel: 'Je bent een mafkees’

De sinds gisteren ondergedoken topviroloog Marc van Ranst heeft het gehad met mensen die de integriteit van experts in twijfel trekken. De hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven haalt op Twitter snoeihard uit naar coronascepticus Willem Engel, die vindt dat Van Ranst zelf verantwoordelijk is voor de doodsbedreigingen.

De bekende viroloog Van Ranst is gistermiddag met zijn gezin overgebracht naar een veilige locatie omdat een 46-jarige militair met extreemrechtse sympathieën hem met de dood bedreigt. De Belgische autoriteiten zochten vannacht tevergeefs naar de zwaargewapende Jurgen C.. Hij beschikt volgens Belgische media over een raketwerper, een machinepistool en een gewoon pistool. Meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit vrees voor een aanslag. Ook zou de militair een kogelwerend vest dragen.

Bloedhekel aan Van Ranst

Quote Op de wappieker­mis sta je wel met een heel grote en opzichtige kraam Topviroloog Marc van Ranst Collega’s bij Defensie omschrijven C. als een ‘een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet schuwt’ en ‘een anti-vaxxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst’. Volgens Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft Van Ranst dat aan zichzelf te danken. ,,Dat is wat Van Ranst zelf heeft gecreëerd. Opzettelijk mensen in een angstterreur storten’, twittert hij.



Van Ranst laat die opmerking niet aan zich voorbijgaan. ,,Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees”, twittert de viroloog vanuit zijn onderduikadres. ,,Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel grote en opzichtige kraam.”



Engel benadrukt dat hij achter geen enkele (doods)bedreiging staat. ,,Maar Van Ranst heeft het zo bont gemaakt dat hij nu extreem gehaat is. Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, maar hij heeft zeker een aandeel in de angstpandemie.”

Zoektocht

De zoektocht naar de militair, die op de Vlaamse terroristenlijst staat, gaat vandaag ook onverminderd verder. De politie zocht tot in de vroege ochtend in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, bij de grens met de Nederlandse provincie Limburg. Een boswachter had daar een auto gevonden die mogelijk van de gezochte Jurgen C. is. De autoriteiten hebben de auto weg laten takelen. Volgens justitie zijn in het voertuig enkele zware wapens gevonden, meldt VRT NWS.

Justitie erkent dat er aanwijzingen zijn dat sprake is van een ‘ernstige dreiging met een gewelddadige actie’. C. liet een afscheidsbrief achter, waarin hij dreigt met ‘een aanslag tegen het regime en tegen virologen’. Bij de klopjacht waren eerder onder meer speciale eenheden en een helikopter ingezet.

De Nederlandse politie is alert omdat de man zich zou ophouden in de grensstreek tussen Nederland en België, zo liet een woordvoerder gisteren aan deze site weten.

Volledig scherm Marc van Ranst (l), Willem Engel (r) © ANP/AD

Indruk

Viroloog Van Ranst reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitterbericht. ,,Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme”, schrijft Van Ranst. ,,Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.”

Het met de dood bedreigen van virologen en dokters blijft ook in Nederland niet onbestraft. Vorige week werd een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel op internet bedreigde veroordeeld tot een celstraf van acht weken, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter achtte de 54-jarige Geertruida T. uit Apeldoorn ook schuldig aan opruiing. Ze had in de chatgroep ‘iedereen succes gewenst die naar het huis van Van Dissel gaat’.

De 53-jarige Dieuwke P. uit Terneuzen werd veroordeeld tot zes weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Ze had in de chatgroep met ruim 200 leden foto’s en video’s geplaatst van een Nederlandse vlag waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedo is. Die vlag werd in brand gestoken.

Volledig scherm De politie zoekt naar een zwaarbewapende militair die Van Ranst met de dood zou hebben bedreigd. © BELGA