Vondst dode bij ziekenhuis Almelo lijkt drama in relationele sfeer

De vondst van een lichaam in een auto op de parkeerplaats van het ZGT-Ziekenhuis in Almelo lijkt te maken te hebben met een dodelijk drama in de relationele sfeer. De politie doet daarvoor onderzoek in een woning in de Zonnebloemstraat in de wijk De Riet.

Buurtbewoners beweren dat de bewoner van het huis zijn partner heeft omgebracht. Hij zou met het lichaam naar het Almelose ziekenhuis zijn gereden, daar zijn daad hebben opgebiecht en ook zichzelf hebben verwond.

De politie kan alleen zeggen dat er woensdagmorgen onder verdachte omstandigheden een lichaam is aangetroffen in een personenwagen op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Dat het onderzoek in de Zonnebloemstraat hiermee te maken heeft wordt ook bevestigd door de politie. Of de rechercheurs op zoek zijn naar sporen van een moord in het betreffende huis in De Riet kan politiewoordvoerder Jop Heinen niet zeggen. „Het onderzoek loopt, wij kunnen op dit moment niets meer zeggen.”

Beveiliger vindt lijk

Hulpdiensten kwamen woensdagmorgen in actie nadat een beveiliger van het ziekenhuis een lichaam in een witte auto had aangetroffen. De dode zou in de kofferbak van het voertuig hebben gelegen. De auto stond zo’n vijftig meter schuin voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Een groot deel van het parkeerterrein werd afgezet en achter witte schermen werd onderzoek gedaan. Na enkele uren werd de auto met daarin het lichaam afgevoerd voor nader onderzoek op een politielocatie elders.

Volledig scherm Rood-witte linten, witte schermen en veel politiemensen op de parkeerplaats van het Almelose ziekenhuis. © AS Media

Politiemacht in De Riet

Op dat moment had een politiemacht zich al verzameld bij de woning in De Riet. Medewerkers van de Dierenambulance haalden twee honden uit het huis en namen de huisdieren mee. Daarna begon een uitvoerig sporenonderzoek in het pand. Buurtbewoners linkten de witte auto met daarin het lichaam aan het huis, waar een man en een vrouw met hun twee honden wonen.

Nachtelijke schreeuw

Het hardnekkige verhaal doet de ronde dat de man zijn partner in de nacht van dinsdag op woensdag zou hebben omgebracht. Er is geschreeuw gehoord. Hij zou het lichaam in de kofferbak van de witte auto hebben gelegd en naar het ziekenhuis zijn gereden. Daar zou hij zijn daad hebben opgebiecht en een poging hebben gedaan zichzelf van het leven te beroven. De politie zegt „ook verhalen te hebben gehoord”, maar kan deze lezing van het verhaal niet bevestigen.

Verwarring bij ZGT-bezoekers

De consternatie bij het Almelose ziekenhuis was woensdagmorgen groot. De dagelijkse stroom van bezoekers liep enkele uren langs rood-witte linten waarmee een groot deel van het parkeerterrein werd afgezet. Binnen dat gemarkeerde gebied stonden veel voertuigen van mensen die het ziekenhuis wilden verlaten, en dus niet bij hun auto konden. Beveiligers en verkeersleiders van het ziekenhuis hielpen met de begeleiding van automobilisten.

Woordvoerder Tom Kummel van ZGT Almelo: „We hebben medewerkers en patiënten snel geïnformeerd dat er een politie-onderzoek gaande was op het parkeerterrein. Het is voor ons niet alledaags om een politietent op je parkeerplaats te zie staan.”