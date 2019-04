Voltreffers bij giga-controle van 101 panden: hennepkwekerijen, 130.000 euro en 28 auto's

Het was prijs voor de politie en de Belastingdienst tijdens een opmerkelijk grote controle van liefst 101 adressen in negentien Brabantse gemeenten. De voltreffers: acht ruimtes die werden gebruikt voor hennephandel, waaronder vijf kwekerijen. Daarnaast inde de fiscus 130.000 euro, door onder andere 28 auto's in beslag te nemen vanwege Belastingschulden.

Welgeteld 101 adressen in negentien verschillende gemeenten kregen in de afgelopen weken een bezoekje van teams waarin politie, Belastingdienst en gemeenten samenwerken. Het maakte onderdeel uit van een grootschalige actie tegen ondermijnende criminaliteit. Bij de panden die werden bezocht, ging het vooral om horecagelegenheden, adressen waar signalen van misstanden over waren binnen gekomen of panden waar in het verleden ooit een hennepkwekerij of drugslab was aangetroffen.

Over die laatste: de ervaring leert dat drugscriminelen vaak opnieuw in de fout gaan. „Maar we kregen op verschillende adressen ook wel te horen van mensen dat ze hun lesje hebben geleerd”, zegt een woordvoerder van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), dat de actie coördineerde.

Wiethokken

Naast overtredingen, variërend van elektriciteitsfraude tot en met illegale bewoning, leverde de actie ook enkele criminele voltreffers op. Zo werd in Oirschot een hennepkwekerij in oprichting ontdekt . In Eindhoven ontmantelde de politie drie ‘wiethokken’ en inde de Belastingdienst 130.000 euro – onder andere door 28 auto’s in beslag te nemen - vanwege belastingschuld.

Twee hennepkwekerijen in Helmond werden opgeruimd en hetzelfde gold voor twee ruimtes vol met materiaal voor hennepkwekerijen. Daarmee was het tijdens zeven bezoekjes in de Peel vier keer raak. De score zegt iets over hoe efficiënt het Peelland Interventie Team (PIT) werkt. „Die ervaring hebben we in de afgelopen twaalf jaar zo opgebouwd”, zoekt Peter Knoops, teamleider van het PIT, naar een verklaring.

Flyer

Dat elders in Brabant het aantal ‘hits’ relatief lager lag, zegt hem niet zoveel. „Ik denk dat de belangrijkste winst is dat allerlei partijen als gemeenten, politie, justitie en Belastingdienst er hun schouders onder zetten. Dat zij het belang van zo’n actie zien en hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onderdeel van de actie was verder dat alle bewoners van Oost-Brabant ergens in de afgelopen weken een flyer van het RIEC in de bus kregen. Daar stond signalen op over hoe zij een drugspand in de wijk kunnen herkennen. „Maar vooral ook tips over wat je kunt doen met zo’n vermoeden”, aldus de woordvoerder van een RIEC. „Actie zoals die in de afgelopen weken zijn pas echt effectief als mensen ons tippen.”