'Volkert van der Graaf wil elders in de wereld een bestaan opbouwen'

Volgens Van der Graafs advocaat Willem Jebbink heeft de meldplicht geen enkele toegevoegde waarde meer. Volgens psychische rapporten zou er weinig tot geen recidivegevaar zijn en daarnaast zijn de gesprekjes met de reclassering een formaliteit. ,,Volstrekt zinloos dus. Dit voelt alsof de patiënt in het ziekenhuis is hersteld, maar er toch wordt gezegd: blijf nog maar even in het ziekenhuisbed liggen."



Jebbink zegt dat Van der Graaf inmiddels al weer vier jaar ,,probleemloos" functioneert in de maatschappij. Volgens Jebbink weet de Nederlandse staat al zeker twee jaar dat Van der Graaf wil emigreren. ,,Hij wil elders in de wereld een bestaan opbouwen. Hij kan hier geen betaald werk vinden."



Volgens de landsadvocaat loopt het contact met Van der Graaf moeizaam. ,,Hij verzet zich continu tegen de voorwaarden. Het contact met de reclassering is stroef, er is veel discussie over de vragen die gesteld worden." Controle is volgens de reclassering nog altijd nodig, aldus de landsadvocaat. ,,Door de houding van Van der Graaf is er geen goed zicht op zijn functioneren. Er bestaan zorgen wat er kan gebeuren als de ondersteunde factoren wegvallen."