Volkert van der Graaf eist te mogen emigreren; 'dikke vinger naar rechtsstaat'

Deze plicht is opgelegd in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, die begin mei 2014 is ingegaan. Van der Graaf moet zich één keer in de drie weken melden. Het kort geding dient morgen voor de rechtbank in Den Haag.



De inmiddels 48-jarige Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege de moord op Fortuyn het jaar daarvoor. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Amsterdam tot dezelfde straf.



Nadat hij twee derde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij vier jaar geleden onder voorwaarden vrij. Van der Graaf spande meermalen een kort geding aan tegen de in zijn ogen te strenge maatregelen die waren verbonden aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Zo kwam hij onder meer van zijn elektronische enkelband af en hoefde hij geen psychische begeleiding meer te krijgen.