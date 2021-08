Volgens Nescio hebben we nog wat moois in het verschiet

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 535. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De regen slaat tegen het raam. Weer eens. Niet dat ik het erg vind. Het klettert op de serre, terwijl Rostropovitsj de cellosuites van Bach speelt. Niet in het echt natuurlijk. Sinds ik weet dat deze opname is gemaakt in een kerk in Frankrijk omdat Rostropovitsj het geluid van de suites daar het best tot hun recht vond komen, hoor ik de muren van de kerk door de muziek heen. Ik word er blij van, kan me verheugen op die muziek als ik elders ben. ‘Straks draai ik het weer.’

Maar die regen dus. Het is een van vele buien en buitjes van de laatste weken en we denken dat we een slechte zomer hebben gehad. Wat wetenschappelijk gezien niet waar schijnt te zijn. Maar ja. Dat zijn ook maar feiten, hè.

Toch hebben we daarvoor ook ander bewijs dan de saaie statistiek van het KNMI: toevallig tikte ik niet zo lang geleden, warm gemaakt door de biografie van Nescio, in een tweedehands winkeltje het Natuurdagboek van Nescio op de kop. Tussen 1946 en 1955 deed de schrijver nauwkeurig verslag van zijn wandelingen en fietstochtjes door Nederland, meestal dicht rondom zijn woonplaats Amsterdam. Het is voor de liefhebbers hoor, maar hij was een meester in natuur- en weerbeschrijvingen.

Quote ‘Dreigende wolken kwamen uit de duinen en uit de zee. In het noorden witte horizon’ Nescio

Ik neem u even mee naar augustus 1951, 70 jaar geleden. Hoe was het toen? Nou, het weer volgens Nescio: ‘19 augustus: Telkens regen, geen zon. 20 augustus: Stil nazomerweer. 22 augustus: Bedekte lucht, toch licht, fin de saison, teederheid in de lucht. 23 augustus: Weer volop zonnig (...) overal appels in de boomen. Witte wolkjes boven den polder. 24 ’s middags: herfstig over het land. 25 augustus: Druischende zee (...). Allerlei blauwen en groenen, zeer wisselende wolken. 26 augustus: Dag van nix. Dreigende wolken kwamen uit de duinen en uit de zee. In het noorden witte horizon. 27 augustus: Dag van nog nixer. 28 augustus: Stortregen en storm. 30 augustus: Lieve, teere, stille zonnige laatste ochtend in Groet, wat herfstig, maar heerlijke temperatuur en lichtspel op boomen, huizen en klinkerweg.’

Kijk, precies als nu. Maar we hebben nog wat moois in het verschiet. Nescio op 6 september 1951. ‘Heel bizondere dag. In eens weer zomer, zoals je je in den winter voorstelt, op water en boomen tintelende en schitterende zon den heelen dag door en wolkeloos blauw.’

