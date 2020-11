Vogelgriep houdt huis onder wilde vogels: ‘Te bizar voor woorden’

Vogels langs de kust van Friesland leggen de laatste week massaal het loodje, vermoedelijk als gevolg van de vogelgriep. Vooral brandganzen zijn het slachtoffer. Ook in vijf andere provincies is het virus afgelopen week in het wild vastgesteld, net als op een aantal pluimveebedrijven.

Natuurfilmer Ruurd Jelle van der Leij liep gisteren een kilometer of vijf, zes door de Friese kwelders bij het dorpje Ferwert. Op zijn tocht trof hij meer dan 250 dode vogels aan. ,,Op een gegeven moment tel je zoveel dode dieren dat je er geen gevoel meer bij hebt. Het is te bizar voor woorden. En dan heb je ook nog alle vogels die nog leven. Die liggen te trillen met hun kop ondersteboven op hun lijf.”

Twee weken geleden trof Van der Leij al een levende gans met het griepvirus aan toen hij op Ameland was. ,,In 2017 hebben we ook een vogelgriepuitbraak gehad, dus die symptomen herkende ik wel. Nu heeft het virus dus de Friese vastewal bereikt. Het zijn vooral brandganzen die het krijgen, maar we hebben hier ook al drie dode slechtvalken geteld.”

Zes provincies

Deze week werd vanuit verschillende plekken in Friesland melding gedaan van dode wilde vogels bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het bij zeven meldingen inderdaad om vogelgriep gaat, blijkt uit een kaart op de website van de NVWA. Naar schatting zijn er in Friesland al vele honderden wilde vogels slachtoffer geworden van het virus. Ook in de provincies Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant is vogelgriep geconstateerd bij wilde vogels, blijkt uit de kaart van de NVWA. Daarmee heeft het virus dus zes Nederlandse provincies bereikt.

Vogelgriep houdt in Friesland op grote schaal huis onder wilde vogels, met name bij brandganzen.

,,Mensen die dode vogels vinden, geven wij het advies om ze niet aan te raken", zegt NVWA-woordvoerder Tjitte Mastenbroek. ,,Ze kunnen bij ons melding doen, zodat wij kunnen onderzoeken of er echt sprake is van vogelgriep. Op locaties waar we dat al hebben vastgesteld, zoals in het noorden van Friesland, hoeven mensen geen melding meer te doen.”

Ophokplicht

De laatste weken is ook vogelgriep vastgesteld op een aantal Nederlandse pluimveebedrijven. Landbouwminister Carola Schouten heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat nog meer bedrijven besmet raken door wilde vogels die het griepvirus bij zich dragen. Zo geldt er een landelijke ophokplicht.

Toch is vogelgriep een virus dat vroeger in het wild niet voorkwam, zegt de Friese natuurfotograaf en -filmer Van der Leij, die onder meer het camerawerk voor zijn rekening nam voor de natuurdocumentaire ‘WAD, overleven op de grens van water en land’ uit 2018. ,,Het heeft zijn oorsprong in de pluimvee-industrie. Maar als het eenmaal rondgaat in een groep wilde vogels, kan het heel snel gaan. We kunnen alleen maar hopen dat het snel uitdooft.”

Mensen kunnen alleen ‘in zeldzame gevallen’ besmet raken met vogelgriepvirussen, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op zijn website. ‘Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.’

Wilde vogels leggen in Friesland het loodje door vogelgriep.

Op een pluimveebedrijf in het Maas en Waalse Altforst is onlangs vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de zeer besmettelijke variant H5