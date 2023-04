Voetbalweekend begint opnieuw onrustig: politie bekogeld in Groningen, vuurwerk op veld in Helmond

Supporters van de thuisclub probeerden in de buurt te komen van het vak met FC Utrecht-supporters, schrijven regionale media. De politie voorkwam dit en sloot de supporters tijdelijk in achter een vangrail langs de weg. Vervolgens kwamen er nog zo’n twintig supporters richting de politie lopen. Vanuit die groep werden agenten met flessen bekogeld. Ook werd een bermbrandje gesticht.

De groep supporters die achter de vangrail was ingesloten werd even later door de politie terug naar het stadion geleid. De andere groep die later aan kwam lopen, is door middel van charges weggejaagd, schrijft RTV Noord. FC Groningen verloor vrijdagavond opnieuw (1-2) en lijkt hard op weg naar degradatie naar het tweede niveau, de Keuken Kampioen Divisie.