Voetbalwedstrijden, Indoor Brabant en grote evenementen allemaal van de baan

De maatregelen zijn bedoeld om het snel in Brabant om zich heen grijpende coronavirus tegen te gaan. De provincie neemt extra maatregelen omdat het virus in Brabant het hardst toeslaat: Brabant telt met 157 de meeste besmettingen. Naast de betaald-voetbalwedstrijden gaat het ook carnaval in Oosterhout niet door plus concerten en dancefeesten. De burgemeesters doen een oproep aan alle evenementen met duizend mensen of meer om die af te gelasten of ‘er verstandig mee om te gaan'. De Career Expo in de TU Eindhoven wordt per direct stopgezet.