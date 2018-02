Voetbaltrainer uit Zwolle voor ogen van jeugdteam in elkaar geslagen

Vier tot vijf jongens van buiten de club mishandelen woensdagavond een voetbaltrainer van de D-jeugd op het veld van SV Zwolle om een oude rekening te vereffenen. Tientallen jonge kinderen staan erbij. Behalve deze kinderen blijven ook ouders, trainers en bestuursleden in shock achter. ,,Al je werk als familievereniging om een fijne plek voor kinderen en ouders te bieden, kan door dit soort jongens in een oogwenk als een ballon uiteenspatten.’’

Hoodies en sjaaltjes

Gehuld in hoodies en sjaaltjes en bewapend met twee knuppels sluipt een groepje jongens woensdag het trainingsveld op waar het krioelt van de enthousiaste voetballertjes. Hun doel is de 22-jarige Uwais Goelab, een gewaardeerde trainer van de D1. Die hoort in de verte ‘waar is Uwais?’ Bij het zien van de gewapende bende rent Goelab meteen naar het dichtstbijzijnde doel om een veilige barrière op te werpen. Maar hij glijdt uit en zijn kwelgeesten duiken als haviken boven op hem.

Weerloze trainer

Ze rammen met de knuppels op zijn rug, armen en benen. Eentje geeft de weerloze trainer een schop tegen zijn hoofd. Op dat moment springt een stevige leider van de jeugd ertussen en vangt een paar klappen op. Rafiq Goelab, de vader van Uwais en trainer van de E-jeugd die aan de andere kant van het veld oefent, komt samen met enkele ouders aanrennen om redding te brengen.

Quote Dit gaat niet goed aflopen jongens. Ga weg. Rafiq Goelab Andere volwassenen vormen een menselijk schild tussen de aanvallers en de kinderen, die snel naar de veilige kleedkamers worden gebracht. Opeens trekt één van de aanvallers een mes. ,,Dit gaat niet goed aflopen jongens,’’ zegt Rafiq Goelab. ,,Ga weg.’’ Inmiddels zijn de in hoodies gehulde jongemannen in de minderheid. Ze druipen af. Net voordat de gealarmeerde politie arriveerde.

Gebroken kettinkje

Uwais Goelab herkent één van zijn aanvallers. Die had hem afgelopen december na een zaalvoetbalwedstrijd voor de Zwolse WRZV-hallen met vrienden ook al eens aangevallen. Steen des aanstoots was toen het gebroken kettinkje tijdens een zaalvoetbalwedstrijd. Goelab probeerde de boel te sussen, maar ontving klappen en vloog met zijn hand door het raam van een deur in de WRZV-Hal. De jeugdcoördinator van de WRZV-zaalvoetbalvereniging was getuige en bevestigde die lezing destijds aan deze krant.

Woensdagmiddag belt de recherche Goelab met het bericht dat ze de zaak hebben opgepakt. Een paar uur later zoeken de jongens hem met knuppels op. Goelab vermoedt een directe link. ,,Ik had geluk dat er zoveel mensen waren. Anders had ik het niet overleefd. Ze zeiden: ‘we maken je dood’.’’

Schrik

Quote Een van de jongens uit de E-jeugd slaapt nu erg slecht. Echt verschrikkelijk Een vader van de jeugdspelers Zaterdag staat hij toch als coach op het veld. Het is de eerste keer na het incident dat hij zich voorbij de deuren van zijn huis waagt. Goelab leidt zijn team naar een overwinning: 2-1. Vaders en moeders zoeken hem op. Omhelzen Goelab, geven hem een kus. De schrik zit er duidelijk in. Volgens een vader die er die avond tussen sprong, maar niet met zijn naam in krant wil, hebben veel kinderen huilend thuis gezeten. ,,Een van de jongens uit de E-jeugd slaapt nu erg slecht. Echt verschrikkelijk.’’



De bestuurders van SV Zwolle zijn boos en voelen zich machteloos. ,,Kennelijk is het nu zo in de samenleving dat bepaalde zaken, waarmee je als vereniging niets te maken hebt, worden beslecht op een sportveld. Daarbij loopt niet alleen Uwais een trauma op, maar ook de kinderen. Deze daders respecteren niets meer’’, zegt voorzitter Wim van Enteren.

Plotselinge gevaar

Toby Joku is als voorzitter van het jeugdbestuur ook trots op zijn trainers, begeleiders en ouders. ,,We hebben de kinderen snel in veiligheid gebracht waardoor we het plotselinge gevaar konden beperken. We organiseren nu informatieavonden met de trainers en ouders om de kinderen te helpen dit te verwerken zodat ze hier goed uit komen.’’



Van de daders zijn foto’s gemaakt en beelden van beveiligingscamera’s zijn overgedragen aan de politie. ,,We verzamelen en bekijken dat beeldmateriaal nu’’, zegt politiewoordvoerder Ruud Visser. ,,We hebben ook (oog)getuigen gehoord en meerdere aanknopingspunten.’’