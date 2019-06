Voetbaltoernooi ter nagedachtenis overleden Tijmen (13) geslaagd: ‘dit is overweldigend’

Tijmen niet vergeten

En dat is precies de bedoeling van de organisatie van het Tijmen-toernooi. De jongen die vorig jaar 1 september bij een botsing op het voetbalveld om het leven kwam, mag niet vergeten worden. Aan het Tijmentoernooi deden zes team mee, drie Duitse en drie Nederlandse.



De meest beladen wedstrijd was die tussen het team van Tijmen en het team van VV Dieren. De meeste jongens speelden vorig ook tijdens de bewuste wedstrijd. Vooral de jongens uit Dieren vonden het wel spannend om weer tegenover MVR op het veld te staan, inclusief de jongen tegen wie Tijmen was opgebotst. ,,Ik heb hem zonet voor de wedstrijd even een dikke knuffel gegeven", zegt Saskia van den Heuvel. Ze snapt dat het voor hem extra moeilijk is allemaal.



Toch deed het team uit Dieren graag mee aan het toernooi. ,,Het is toch wel bijzonder om hier te staan", zegt een van de spelers. ,,In het begin van het seizoen was het allemaal wel erg emotioneel. Maar nu niet meer. Dit is een mooie afsluiting”, vult een ander aan. Het team heeft hulp gehad van een psycholoog om het drama te verwerken.