Voetballers Woezik lopen van veld na 6-0 achterstand: ‘Dit nog nooit meegemaakt’

Verdachte bioscoop­moor­den ‘was voor dochter in Groningen en wil alles vertellen’

18:55 Ergün S., de man die verdacht wordt op eind oktober twee schoonmakers te hebben doodgestoken in een bioscoop in Groningen, gaat volledig meewerken aan het verhoor door de politie. Tijdens het eerste korte verhoor heeft hij al gezegd dat hij in Groningen was ‘omdat hij zijn dochter zocht'.