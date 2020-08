Voetballen in coronatijd: dat is thuis omkleden, met twee man douchen

,,Toppers! Morgen graag om vijf voor twee op het veld, eerder dan twintig minuten van te voren mag niet. Graag in tenue verschijnen. We krijgen per veld een kleedkamer, na de wedstrijd kan er gedoucht worden, maar met maximaal twee mensen tegelijk.” De hele week heeft aanvoerder Johan Stijnen ons in de team-appgroep geprepareerd voor de bekermatch tegen het Voorburgse Forum Sport. Als Voorschoten ‘97 35+ is het onze eerste wedstrijd sinds de KNVB het amateurvoetbal medio maart plat legde.