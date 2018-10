Voetbalelftal Waalre 5 strikt dominante sponsor, tot ongenoegen van de KNVB

Bij 'het vijfde' prijkt de komende vijf seizoenen de naam van seks-club Domination Palace uit Valkenswaard op de nieuwe zwart-witte shirts. In deze club kunnen mannen zich stevig laten domineren, compleet met zweepjes, het pijnigen van de geslachtsdelen en slaventraining.



Davy van Lieshout en een paar teamgenoten kwamen bedrijfsleidster Denise van het Valkenswaardse seksbedrijf in juli tegen op de kermis in haar dorp. De mannen spraken haar aan over sponsoring en wat als grap begon - 'we waren allemaal lekker in de olie' -, werd de dagen daarna steeds serieuzer. Er gingen e-mails heen en weer: ,,Wij domineren op het veld'', schreef het Waalrese team. ,,Wij trappen hier ook tegen ballen'', antwoordde Denise. Ze besloot dat het goed zou zijn haar bedrijf uit de taboesfeer te halen en betaalt voor sokken, broeken en shirts.