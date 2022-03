VO-raad: ‘We mogen geen enkele leerling een mislukte schoolcarrière door corona aandoen’

,,Stel dat een leerling de havo niet helemaal in vijf jaar afrondt of het vwo niet in zes jaar. Laat de paar vakken die iemand nog niet heeft gehaald dan even buiten beschouwing, zodat de leerling alvast toegelaten wordt tot de vervolgopleiding met de vakken die er wél staan. De missende vakken kan diegene later nog binnenslepen, bijvoorbeeld terwijl hij of zij bezig is met een vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Deze leerlingen hebben door corona een andere uitgangssituatie waar ze zelf niets aan kunnen doen. Het zegt ook helemaal niets over wat ze als student kunnen bereiken.”