VN-rapporteur haalt uit naar Haagse politie: ‘Eén van walgelijkste voorbeelden sinds George Floyd’

Melzer reageert op filmpjes waarin agenten optreden tegen betogers. Het gaat onder meer om een video waarin te zien is hoe de mobiele eenheid op het Malieveld een man slaat die op de grond ligt. ,,Deze agenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor martelpraktijken”, schrijft Melzer.



Het Openbaar Ministerie had eind vorig jaar al laten weten dat agenten worden vervolgd voor hun optreden op het Malieveld. Justitie vond dat sprake was van disproportioneel geweld bij de arrestatie van een demonstrant. Die liep verwondingen op aan zijn hoofd en een bijtwond van een politiehond.

Reactie politie Den Haag

De politie in Den Haag reageert verbaasd op de uitspraken van Melzer. ‘De politie vindt het teleurstellend dat VN-rapporteur Nils Melzer dergelijke stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van de context’, valt te lezen op Twitter.

Nederland is een rechtsstaat waarbij politiegeweld wordt getoetst, geeft het Haagse korps aan. ‘Dat is ook gebeurd bij het optreden op 14 maart vorig jaar in Den Haag. Het OM heeft daarbij besloten vervolging in te stellen tegen twee agenten, die onder uiterst moeilijke omstandigheden hun werk deden. Het is belangrijk om eerst het oordeel van de onafhankelijke rechter in deze zaak af te wachten.’

Volgens hoofdcommissaris Paul van Musscher is dat inderdaad belangrijk, zo geeft hij in een interview met deze site aan. ,,Wat betreft de gebeurtenissen op het Malieveld en in Transvaal, wacht ik het oordeel van het OM en de rechter af. Alles wat maar twijfelachtig is, wordt door ons voorgelegd aan het OM. De rechter moet uiteindelijk beoordelen wat wel of niet strafbaar is. Die zal ook altijd kijken naar de persoon van de verdachte en zal de omstandigheden waaronder iets gebeurd is meewegen in de uiteindelijke beslissing.”

Zware mishandeling

Bij de demonstratie op het Malieveld werd Alphenaar Tim met knuppels op zijn hoofd geslagen en liep bij de hondenbeet in zijn been beschadigde pezen en spieren op. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis en deed aangifte van zware mishandeling. Volgens de politie werd hij gearresteerd voor bedreiging en het ‘niet voldoen aan bevel vordering’. Volgens bekenden ‘rende hij alleen maar weg voor de ME’.

Voorafgaand aan de aanhouding zwaaide Tim met een startkabel met een geslepen fietsstandaard, weigerde die los te laten en rende ermee achter politiepaarden aan. Uiteindelijk gooide hij het voorwerp naar een ME’er. Ook zou hij ‘Jullie gaan allemaal dood, kankerlijers!’ hebben geroepen. Mogelijk wordt de demonstrant ook nog vervolgd, maar die beslissing is nog niet genomen.

Protestbericht

De VN-rapporteur kondigt aan op korte termijn een officieel protestbericht te sturen. Ook deelde hij een veelbekeken filmpje waarop te zien is hoe een politiehond afgelopen weekend een man greep in Amsterdam. Hij heeft getuigen van politiegeweld opgeroepen om bewijs aan te leveren in aanloop naar een bezoek dat hij dit jaar wil brengen aan Nederland en andere Europese landen.

