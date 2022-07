VluchtelingenWerk vindt opvang asielzoekers op dobberend cruiseschip absurd

Een van de in totaal drie schepen zou in Velsen moeten komen, maar het is onduidelijk waar de andere twee naartoe gaan. Vlissingen besloot eerder deze maand om toch geen toestemming te geven voor de komst van een cruiseschip voor asielzoekers. Het college was eerst voor, maar onder inwoners was weerstand en ook de gemeenteraad zag het plan niet zitten. VluchtelingenWerk ziet in ieder geval geen oplossing in het dan maar laten dobberen van de schepen. ,,We begrijpen dat er op dit moment eigenlijk alleen maar moeilijke oplossingen zijn om deze crisis het hoofd te bieden, maar deze is wel een van de lelijkste in zijn soort.”