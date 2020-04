‘Vlucht voor gestrande Nederlanders in Marokko’

Zo'n 3000 Nederlandse toeristen en Marokkaanse Nederlanders die op familiebezoek waren zitten al weken vast in Marokko. Het land heeft het luchtruim gesloten vanwege het coronavirus, in Marokko zelf is een strenge lockdown van kracht. Marokko liet de afgelopen weken wel mondjesmaat andere nationaliteiten vertrekken, maar de Nederlanders kregen steeds nul op het rekest. Dat zou te maken hebben met de gespannen diplomatieke situatie tussen Nederland en Marokko. Die zijn onder meer bekoeld zijn omdat Nederland kritiek had op hoge celstraffen die Marokkaanse demonstranten in het Rifgebied kregen.

Penibel

De situatie van de gestrande Nederlanders werd intussen steeds penibeler. Sommige zaten al weken bij familie, anderen in vrijwel uitgestorven hotels. Maar allemaal wilden ze terug naar Nederland voor hun werk of familie. Dat laatste is momenteel nog belangrijker omdat de ramadan is begonnen. Bij sommige ouderen raakten de medicijnen op, een recept dat ze in Marokko niet konden krijgen.

Twee bronnen melden dat ze te horen hebben gekregen dat er zondag een vlucht vanuit Casablanca naar Amsterdam vertrekt. ,,We vliegen zondagavond!", meldt Ron Kuijpers uit Rotterdam blij. Hij was met zijn vriendin twee weken op vakantie in Marokko toen de corona-epidemie uitbrak. Inmiddels zitten ze al vier weken in een verder leeg hotel in Casablanca. ,,We horen dat het om een vlucht met ‘schrijnende gevallen’ zou gaan, daar reken ik ons niet toe. Maar we gaan weg!", meldt hij.

Een andere bron meldt dat een ouder echtpaar ook heeft gehoord met de vlucht vanuit Casablanca mee te kunnen. Zij worden met een busje op hun verblijfplaats opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Ook zangeres Anouk zit al weken vast in Marokko, of zij ook met de vlucht meegaat is onduidelijk.

Urgente gevallen

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil de vlucht niet bevestigen maar stelt wel ‘druk bezig te zijn de gestrande Nederlanders te helpen'. Het zou daarbij in eerste instantie om urgente gevallen gaan, zoals zwangere vrouwen. Het is onduidelijk of er momenteel één of meer vluchten gepland staan, om alle 3000 Nederlanders terug te halen zijn veel meer vliegtuigen nodig. Ook in andere landen zitten nog gestrande Nederlanders, het ministerie probeert ook hen te helpen om terug te keren.

Discriminatie

De Marokkaanse nieuwssite Hespress berichtte donderdagavond dat de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nederland tijdens een besloten overleg beschuldigd zou hebben van discriminatie. Op 36 eerdere repatriëringsvluchten mochten volgens de minister alleen maar autochtone Nederlanders mee en geen mensen met een dubbele nationaliteit.