Vlinders in je buik, hoe ontstaan die eigenlijk?

Volgens Britse en Amerikaanse neurobiologen zijn onze buik en ons brein sterk verbonden. Sterker nog, het maag-darmkanaal wordt vaak het tweede brein genoemd. ,,Onze buik en hoofd praten eigenlijk met elkaar'', aldus deskundige John Hopkins in Medical Daily.



Gevoelens zijn sterk verbonden met de spijsvertering, stelt New York psycholoog Arthur Arun, bekend van zijn lijst van 36 vragen waarmee je snel een intieme band met iemand kunt opbouwen. Als het rommelt in het hoofd, raakt de maagstreek van slag. Volgens de liefdesonderzoeker draait het onder meer om stofjes die in de hersenen vrijkomen.



Volgens professor Semir Zeki van de Universiteit van Londen zou het gaan om vier belangrijke geluksstofjes: de sekshormonen testosteron en oestrogeen en de neurotransmitters dopamine en serotonine. Zeki en zijn collega's onderzochten bij elf vrouwen en zes mannen die verliefd waren de activiteit in de hersenen. Zij ontdekten dat de hersendelen die voor de wonderlijke huppeltjes in je buik zorgen, dezelfde hersendelen die door euforische drugs worden geactiveerd bleken te zijn. Je bekijkt de ander door een roze bril waardoor activiteit elders in de hersenen vermindert, met name de delen die met depressiviteit te maken hebben.