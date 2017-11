Vliegveld van Bali blijft nog zeker tot woensdag dicht

Vader 'Meisje Nulde' wil spreektijd tijdens hoger beroep

0:23 De nabestaanden van Rowena Rikkers, bekend als het 'Meisje van Nulde', willen tijdens het hoger beroep tegen de verlenging van de tbs-maatregel van Mike J. spreektijd krijgen. Vader Martin Huisman en zus Rochelle vragen in een brief aan het gerechtshof in Arnhem of ze donderdag in een zitting mogen zeggen welke gevolgen ze ondervinden van de dood van Rowena.